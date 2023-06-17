Марта Бондаренко, редактор ленты
За сутки ВСУ ликвидировали 670 оккупантов и 60 единиц тяжелой техники
Российская армия за минувшие сутки потеряла по меньшей мере 670 своих военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Теперь общее количество ликвидированного личного состава противника приближается к 220 тысячам.
Потери РФ в войне на 17.06.2023:
- личного состава — около 219 170 (+670) человек ликвидировано,
- танков — 3977 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 7706 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 3834 (+22) ед,
- РСЗО — 609 (+3) ед,
- средств ПВО — 364 ед,
- самолетов — 314 ед,
- вертолетов — 302 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3364 (+7) ед,
- крылатых ракет — 1211 (+12),
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6557 (+38) ед,
- специальной техники — 520 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 479-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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