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Марта Бондаренко, редактор ленты

За сутки ВСУ ликвидировали 670 оккупантов и 60 единиц тяжелой техники

За сутки ВСУ ликвидировали 670 оккупантов и 60 единиц тяжелой техники

Российская армия за минувшие сутки потеряла по меньшей мере 670 своих военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Теперь общее количество ликвидированного личного состава противника приближается к 220 тысячам.

Потери РФ в войне на 17.06.2023:

  • личного состава — около 219 170 (+670) человек ликвидировано,
  • танков — 3977 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 7706 (+23) ед,
  • артиллерийских систем — 3834 (+22) ед,
  • РСЗО — 609 (+3) ед,
  • средств ПВО — 364 ед,
  • самолетов — 314 ед,
  • вертолетов — 302 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3364 (+7) ед,
  • крылатых ракет — 1211 (+12),
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6557 (+38) ед,
  • специальной техники — 520 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 479-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России
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