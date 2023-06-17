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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росія могла отримати тимчасову перевагу на Півдні України — розвідка Британії

Росія могла отримати тимчасову перевагу на Півдні України — розвідка Британії
Фото: Getty Images

Під час бойових дій із застосуванням ударних вертольотів Росія, ймовірно, здобула тимчасову перевагу на Півдні України.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

У звіті зазначається, що з початком українських контрнаступальних операцій на Півдні окупаційна армія пожвавила використання своїх ударних вертольотів в регіоні, перекинувши понад 20 додаткових гелікоптерів на летовище Бердянська, що приблизно за 100 км за лінією фронту.

Вертольоти здебільшого використовують ракети з більшою дальністю для атак на наземні цілі.

16 червня ЗСУ збили один російський гелікоптер Ка-52. Всього Росія втратила 302 вертольоти.

Армія Росії, Вертоліт, Росія
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