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Марта Бондаренко, редактор ленты

Украине для достижения победы нужно оружие дальностью до 200 км — Минобороны

HIMARS
Фото: Минобороны

Силы обороны перехватывают инициативу на поле боя, а Россия защищается. Однако Украине для наращивания мощности нужно оружие дальностью до 200 км.

Об этом заявил заместитель министра обороны, генерал-майора запаса Владимир Гаврилов.

По его словам, главное в современной войне — это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности нанесения высокоточных ударов на дальние расстояния.

— То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км, — сказал замминистра.

Он добавил, что Украина находится на пути к получению современных истребителей, которые будут защищать небо от российских ракет и защищать мирных людей и гражданскую инфраструктуру.

Владимир Гаврилов отметил, что прошло более года войны и Украина уверена, что с помощью партнеров победит российских захватчиков.

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Источник: Минобороны
Война в Украине, Зброя для України, Міноборони України
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