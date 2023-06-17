Взрывы на Киевщине: работает ПВО

В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели.

Об этом сообщают в Киевской областной военной администрации.

— Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников, — информируют в ОВА.

Напомним, 16 июня, в день визита в Киев африканских лидеров, армия РФ обстреляла столицу баллистическими и крылатыми ракетами типа Калибр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 479-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.