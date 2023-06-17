Вибухи на Київщині: працює ППО

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі.

Про це повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації.

– Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників, – інформують в ОВА.

Нагадаємо, 16 червня, у день візиту до Києва африканських лідерів, армія РФ обстріляла столицю балістичними та крилатими ракетами типу Калібр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 479-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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