Марта Бондаренко, редакторка стрічки
За добу ЗСУ ліквідували 670 окупантів та 60 одиниць важкої техніки
Російська армія за минулу добу втратила щонайменше 670 своїх військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Тепер загальна кількість ліквідованого особового складу противника наближається до 220 тисяч.
Втрати РФ у війні на 17.06.2023:
- особового складу ‒ близько 219 170 (+670) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3977 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од,
- артилерійських систем – 3834 (+22) од,
- РСЗВ – 609 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 364 од,
- літаків – 314 од,
- гелікоптерів – 302 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7) од,
- крилатих ракет ‒ 1211 (+12),
- кораблів /катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,
- спеціальної техніки ‒ 520 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 479-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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