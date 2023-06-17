За добу ЗСУ ліквідували 670 окупантів та 60 одиниць важкої техніки

Російська армія за минулу добу втратила щонайменше 670 своїх військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Тепер загальна кількість ліквідованого особового складу противника наближається до 220 тисяч.

Втрати РФ у війні на 17.06.2023:

особового складу ‒ близько 219 170 (+670) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3977 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од,

артилерійських систем – 3834 (+22) од,

РСЗВ – 609 (+3) од,

засобів ППО ‒ 364 од,

літаків – 314 од,

гелікоптерів – 302 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7) од,

крилатих ракет ‒ 1211 (+12),

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,

спеціальної техніки ‒ 520 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 479-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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