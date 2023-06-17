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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

За добу ЗСУ ліквідували 670 окупантів та 60 одиниць важкої техніки

За добу ЗСУ ліквідували 670 окупантів та 60 одиниць важкої техніки

Російська армія за минулу добу втратила щонайменше 670 своїх військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Тепер загальна кількість ліквідованого особового складу противника наближається до 220 тисяч.

Втрати РФ у війні на 17.06.2023:

  • особового складу ‒ близько 219 170 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3977 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од,
  • артилерійських систем – 3834 (+22) од,
  • РСЗВ – 609 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 364 од,
  • літаків – 314 од,
  • гелікоптерів – 302 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7) од,
  • крилатих ракет ‒ 1211 (+12),
  • кораблів /катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,
  • спеціальної техніки ‒ 520 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 479-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії
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Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
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