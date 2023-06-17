Засилають на 1,6 тис. км вглиб РФ: окупанти вивозять дітей із Бердянська у Чувашію

Російські окупанти вивозять майже 300 дітей з Бердянського району до Чуваської Республіки в Росії.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram-каналі.

— Окупанти вивозять майже 300 дітей з Бердянського району до “сонячної” Чувашії. У росЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін, – написав Федоров.

Він зазначив, що спершу окупанти захопили українські території і позбавили дітей щонайменше Азовського моря, а тепер засилають малечу за 1 600 км від дому вглиб Росії.

— Ддалі будуть маніпулювати ситуацією на Бердянському напрямку і тримати дітей на РФ як заручників, – написав він.

За його словами, українські діти – останнє, про кого думає ворог. Він додав, що доя росіян українські діти розмінна монета для шантажу.

Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вдалося повернути 371 українську дитину вивезену в Росію.

Раніше у Європарламенті повідомили, що кількість викрадених українських дітей, яких примусово депортували на територію РФ, може становити від 16 до 300 тис.

Джерело: Іван Федоров

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