ЗСУ на шляху до звільнення Криму, але основна фаза контрнаступу ще не почалася – Годжес

Збройні сили України ще не розпочали основну фазу довгоочікуваного контрнаступу. Проте українські військові вже проводять наступальні операції, які призведуть до деокупації Криму та вигнання окупантів з нашої країни.

Про це заявив американський генерал, екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес в етері одного з українських телеканалів.

– Україна ступила на шлях, який приведе до звільнення Криму та вигнання російських військ. Початок контрнаступу – це важливий для України крок, але його основна фаза ще не розпочалася, – зазначив генерал.

Годжес пояснив, що українські захисники зараз шукають вразливі місця в обороні військ РФ, продовжують тиснути на окупантів.

ЗСУ вводять ворога в оману щодо того, де саме відбуватиметься основний наступ. Генерал прогнозує відчутний успіх української армії в подальші тижні.

– Наступні кілька днів буде дуже важко, але очікую, що в подальші кілька тижнів ми побачимо набагато більший успіх і прогресивну динаміку руху українських сил, – наголосив Годжес.

За його словами, коли почнеться активна фаза контрнаступу ЗСУ, на полі бою з’явиться значно більше наданих союзниками танків. І тоді “стане очевидною перевага українських військ” завдяки сучасним західним танкам.

На думку генерала, Генеральний штаб ЗСУ може чинити тиск на ворога в кількох різних місцях під час контрнаступу.

Годжес вважає, що однією з першочергових цілей може стати так званий сухопутний коридор між РФ та тимчасово окупованим Кримом. Він припустив, що ЗСУ спробують заблокувати це сполучення “десь між Маріуполем та Мелітополем”.

Так можна було б розпочати ізоляцію окупованого півострова. Українські війська могли б підтягнути ближче до Криму більше далекобійних систем та завдавати ударів по пунктах базування російських військ на півострові, щоб унеможливити їхнє там перебування.

– Це важлива частина кампанії, яка, ймовірно, розпочнеться в найближчі два місяці, – заявив Годжес.

Він додав, що більшість російських солдатів не мають мотивації воювати.

Крім того, Україні допомагає те, що між керівниками різних російських військових формувань (главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу, главою Чечні Рамзаном Кадировим, засновником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним) існує відкритий конфлікт. А це означає, що “російській обороні забракне згуртованості” під час наступу ЗСУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський прогнозував, що російські окупанти тікатимуть з Криму, щойно ЗСУ вийдуть на адміністративний кордон півострова та дійдуть до першого села.

Джерело : Еспресо

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.