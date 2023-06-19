Дезинформация является частью военной стратегии России — Кислица

Язык вражды является важными инструментами российской пропаганды в стремлении уничтожить украинскую нацию, а также частью глобальной дезинформационной кампании РФ против Украины.

Об этом шла речь на презентации доклада Устойчивость к дезинформации: перспектива Люблинского треугольника, которая состоялась в штаб-квартире ООН.

Документ совместно подготовили общественные организации Литвы, Польши и Украины.

На мероприятии выступил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, который сказал, что “распространение дезинформации полностью интегрировано в военные стратегии России”.

— Последний пример произошел 6 июня, когда Россия пыталась скрыть свое военное преступление — подрыв дамбы Каховской ГЭС, распространяя многочисленные фейки и безосновательные обвинения, — напомнил он.

Презентация доклада была посвящена Международному дню противодействия языку вражды, который отмечается 18 июня.

— Именно этот отвратительный феномен ставят себе на службу те, кто разжигает вооруженные конфликты, войны, практикует массовые убийства, геноцид целых народов, — говорится в заявлении МИД.

Источник : МИД

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