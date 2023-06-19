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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Дезінформація є частиною військової стратегії Росії – Кислиця

Сергій Кислиця на презентації у штаб-квартирі ООН
Фото: МЗС

Мова ворожнечі є важливими інструментами російської пропаганди у прагненні знищити українську націю, а також частиною глобальної дезінформаційної кампанії РФ проти України.

Про це йшлося на презентації доповіді Стійкість до дезінформації: перспектива Люблінського трикутника, яка відбулась у штаб-квартирі ООН.

Документ спільно підготували громадські організації Литви, Польщі та України.

На заході виступив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, який сказав, що “поширення дезінформації повністю інтегровано у військові стратегії Росії”.

– Останній приклад стався 6 червня, коли Росія намагалася приховати свій військовий злочин – підрив дамби Каховської ГЕС, поширюючи численні фейки та безпідставні звинувачення, – нагадав він.

Презентація доповіді була присвячена Міжнародному дню протидії мові ворожнечі, який відзначається 18 червня.

– Саме цей огидний феномен ставлять собі на службу ті, хто розпалює збройні конфлікти, війни, практикує масові вбивства, геноцид цілих народів, – йдеться у заяві МЗС.

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Джерело: МЗС
Війна в Україні, ООН, Пропаганда Росії, Російська агресія, Сергій Кислиця
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