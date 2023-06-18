Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Киевщине мужчина систематически насиловал собственную дочь – его задержали
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Вблизи Переяслава фура переехала военного
Срочно
Обстрел Киевщины: количество пострадавших возросло до семи, среди них двое детей
После резонанса: в Киеве отменили закупку сотен барабанов для укрытий
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 18.06.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті

На 480-е сутки полномасштабной войны российские войска основные усилия сосредотачивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 18.06.2023

Карта бойових дій 17 червня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 18 июня 2023

  • личного состава – около 219 820 (+650),
  • танков ‒ 3 984 (+7)
  • боевых бронированных машин ‒ 7 729 (+23),
  • артиллерийских систем – 3 847 (+13),
  • реактивных систем залпового огня – 610 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 364,
  • самолетов – 314,
  • вертолетов – 304 (+2),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 371 (+7),
  • крылатых ракет ‒ 1 211,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 571 (+14),
  • специальной техники – 522 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 480-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Потери РФ сейчас самые высокие со времен боев за Бахмут – разведка Британии
Знищена техніка Росії
ВСУ за сутки уничтожили 650 оккупантов, 23 ББМ и два Ка-52 – Генштаб
Бої на фронті
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 18.06.2023
карта бойових дій на 13.06.2023
Гордятся, но хотят, чтобы скорее вернулся: боец Чайка о военной службе и отцовстве
Карта боевых действий на 18.06.2023 – ситуация на фронте
Риши Сунак призовет британский бизнес поддержать восстановление Украины
Карта боевых действий на 18.06.2023 – ситуация на фронте
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк
Спасаются запасами и скважинами: как выживают люди на Днепропетровщине без реки
Вода, кран
Ракеты от США и Британии, боеприпасы от Норвегии и Дании: итоги Рамштайна-13
Карта боевых действий на 18.06.2023 – ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
Карта боевых действий на 18.06.2023 – ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
Карта боевых действий на 18.06.2023 – ситуация на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь