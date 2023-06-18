Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 18.06.2023 – ситуация на фронте
На 480-е сутки полномасштабной войны российские войска основные усилия сосредотачивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
За сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений.
Карта боевых действий в Украине на 18.06.2023
Потери РФ на 18 июня 2023
- личного состава – около 219 820 (+650),
- танков ‒ 3 984 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 7 729 (+23),
- артиллерийских систем – 3 847 (+13),
- реактивных систем залпового огня – 610 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 364,
- самолетов – 314,
- вертолетов – 304 (+2),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 371 (+7),
- крылатых ракет ‒ 1 211,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 571 (+14),
- специальной техники – 522 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 480-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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