Карта бойових дій на 18.06.2023 – ситуація на фронті

На 480-ту добу повномасштабної війни російські війська основні зусилля зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби на фронті відбулось 26 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 18.06.2023

Втрати РФ на 18 червня 2023

особового складу ‒ близько 219 820 (+650),

танків ‒ 3 984 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 7 729 (+23),

артилерійських систем – 3 847 (+13),

реактивних систем залпового вогню – 610 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 364,

літаків – 314,

гелікоптерів – 304 (+2),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 371 (+7),

крилатих ракет ‒ 1 211,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 571 (+14),

спеціальної техніки ‒ 522 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 480-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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