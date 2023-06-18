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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 18.06.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті

На 480-ту добу повномасштабної війни російські війська основні зусилля зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби на фронті відбулось 26 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 18.06.2023

Карта бойових дій 17 червня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 18 червня 2023

  • особового складу ‒ близько 219 820 (+650),
  • танків ‒ 3 984 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 729 (+23),
  • артилерійських систем – 3 847 (+13),
  • реактивних систем залпового вогню – 610 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 364,
  • літаків – 314,
  • гелікоптерів – 304 (+2),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 371 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 1 211,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 571 (+14),
  • спеціальної техніки ‒ 522 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 480-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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