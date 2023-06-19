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Николаевская область уже не подтоплена — Ким

Віталій Кім
Фото: Офис президента

На территории Николаевской области не осталось подтопленных домов, вода отступила.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

— Из 375 домов, которые подверглись подтоплению, все 375 уже не подтоплены. ГСЧС работает по откачке, там дополнительные помпы, то есть у нас ситуация стабильная. Кроме того, два моста, которые ушли под воду, которые строит Конотопский дорожно-восстановительный полк с помощью United24 (один — деревянный, другой бетонный), — они выстояли, по ним уже открыт проезд, — сказал он.

По словам главы ОВА, в ближайшее время ситуация выровняется.

— У нас там 50 см осталось по Снигиревке, но это уже ниже критической точки. Можно сказать, что Николаевская область уже не подтоплена совсем, — добавил Ким.

Ранее британская разведка сообщила, что в течение последних десяти дней Россия, вероятно, начала передислоцировать подразделения Днепровской группировки войск с восточного берега Днепра.

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Источник: телемарафон

Віталій Кім, Каховська ГЕС, Николаевская область
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