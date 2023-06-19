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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Миколаївська область уже не підтоплена – Кім

Віталій Кім
Фото: Офіс президента

На території Миколаївської області не залишилося підтоплених будинків, вода відступила.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в етері телемарафону.

– Із 375 будинків, які зазнали підтоплення, усі 375 уже не підтоплені. ДСНС працює по відкачуванню, там додаткові помпи, тобто в нас ситуація стабільна. Крім того, два мости, які пішли під воду, які будує Конотопський шляхо-відновлювальний полк за допомогою United24 (один – дерев’яний, інший бетонний), – вони вистояли, ними вже відкрито проїзд, – сказав він.

За словами глави ОВА, найближчим часом ситуація вирівняється.

– В нас там 50 см залишилося по Снігурівці, але це вже нижче критичної точки. Можна сказати, що Миколаївщина вже не підтоплена зовсім, – додав Кім.

Раніше британська розвідка повідомила, що протягом останніх десяти днів Росія, ймовірно, почала передислоковувати підрозділи Дніпровського угруповання військ зі східного берега Дніпра.

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російські солдати

Джерело: телемарафон

Віталій Кім, Каховська ГЕС, Миколаївська область
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