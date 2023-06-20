Може бути реальною загрозою: Міноборони відреагувало на закиди РФ щодо “брудних бомб”

Нікчемними є звинувачення РФ на чужу адресу щодо порушень міжнародного гуманітарного права, створення “брудних бомб”, використання заборонених методів та засобів ведення війни. Водночас це може свідчити про реальну загрозу у їх застосуванні з боку самої РФ.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

– Подібні заяви з уст російської влади звучали восени минулого року, коли російські окупанти зазнавали поразки на фронті довкола Херсону. Мета цілком зрозуміла: влада Росії хоче відвернути увагу від очевидних поразок окупаційних військ на фронті та створити недовіру західних союзників до України, – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що саме Росія безпідставно та неспровоковано вторглася на територію України, а у 2022 році захопила Чорнобильську і Запорізьку АЕС, розміщувала зброю і боєприпаси там, вела обстріли. Водночас, зазначає Міноборони, окупована Запорізька АЕС і досі використовується росіянами як фактор шантажу.

– Підрив росіянами Каховської ГЕС призвів до екологічної та гуманітарної катастрофи. На совісті Росії — обстріли населених пунктів України, масові вбивства цивільного населення, катування та страти військовополонених, – додають у відомстві.

Зазначається, що якщо Росія говорить про небезпеку війни від когось — то вона її розв’язує сама.

– Якщо Росія говорить про “брудну бомбу”, то це може бути реальною загрозою її застосування росіянами. Зі свого боку Міністерство оборони оцінює всі сценарії та пов’язані ризики і спільно з іншими відомствами та військовими адміністраціями вживає заходів для протидії російській загрозі, – йдеться у повідомленні.

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