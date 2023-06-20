Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
На місці загибелі Титаніка зник батискаф із туристами. З людини брали $250 тис. за подорож
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Може бути реальною загрозою: Міноборони відреагувало на закиди РФ щодо “брудних бомб”

Міністерство оборони України
Фото: Depositphotos

Нікчемними є звинувачення РФ на чужу адресу щодо порушень міжнародного гуманітарного права, створення “брудних бомб”, використання заборонених методів та засобів ведення війни. Водночас це може свідчити про реальну загрозу у їх застосуванні з боку самої РФ.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

– Подібні заяви з уст російської влади звучали восени минулого року, коли російські окупанти зазнавали поразки на фронті довкола Херсону. Мета цілком зрозуміла: влада Росії хоче відвернути увагу від очевидних поразок окупаційних військ на фронті та створити недовіру західних союзників до України, – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що саме Росія безпідставно та неспровоковано вторглася на територію України, а у 2022 році захопила Чорнобильську і Запорізьку АЕС, розміщувала зброю і боєприпаси там, вела обстріли. Водночас, зазначає Міноборони, окупована Запорізька АЕС і досі використовується росіянами як фактор шантажу.

Читайте також
Масштаби затоплення лісів після підриву ГЕС перевищують площу лісів Ісландії – ОПУ
Може бути реальною загрозою: Міноборони відреагувало на закиди РФ щодо “брудних бомб”

–  Підрив росіянами Каховської ГЕС призвів до екологічної та гуманітарної катастрофи. На совісті Росії — обстріли населених пунктів України, масові вбивства цивільного населення, катування та страти військовополонених, – додають у відомстві.

Зазначається, що якщо Росія говорить про небезпеку війни від когось — то вона її розв’язує сама.

– Якщо Росія говорить про “брудну бомбу”, то це може бути реальною загрозою її застосування росіянами. Зі свого боку Міністерство оборони оцінює всі сценарії та пов’язані ризики і спільно з іншими відомствами та військовими адміністраціями вживає заходів для протидії російській загрозі, – йдеться у повідомленні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 20.06.2023
карта бойових дій на 13.06.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Допомога від Червоного Хреста для ВПО: як отримати
гроші держвиплати
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Може бути реальною загрозою: Міноборони відреагувало на закиди РФ щодо “брудних бомб”
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Може бути реальною загрозою: Міноборони відреагувало на закиди РФ щодо “брудних бомб”
Відео
РФ передала українських військових в Угорщину в політичних інтересах Орбана – Кулеба

Таємна операція, в рамках якої 11 українських військовополонених передали з Росії до Угорщини, реалізована в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Юлія Захарченко
Дрон Punisher, рації Himera та багато іншого: що показали на Inscience Conference 2023
Може бути реальною загрозою: Міноборони відреагувало на закиди РФ щодо “брудних бомб”
Майже 2,5 млн жінок з дітьми не планують повертатись в Україну до перемоги
Може бути реальною загрозою: Міноборони відреагувало на закиди РФ щодо “брудних бомб”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (20.06.2023)
Може бути реальною загрозою: Міноборони відреагувало на закиди РФ щодо “брудних бомб”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (19.06.2023)
Може бути реальною загрозою: Міноборони відреагувало на закиди РФ щодо “брудних бомб”
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь