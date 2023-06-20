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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

На Луганщине оккупанты могут депортировать еще 750 детей — ОВА

дитина плаче, насильство, діти

Российские оккупанты готовят депортацию еще 750 детей из оккупированной Луганщины, сейчас происходит формирование групп.

Об этом сообщил в Telegram начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

— Сейчас мы получаем информацию, что захватчики комплектуют группы, как они говорят, пионеров, для вывоза еще 750 детей. Информации о ранее вывезенных детях пока нет. Стараемся документировать всех детей и своими каналами получать информацию об их возвращении или месте нахождения, — сказал Лысогор.

Он отметил, что оккупационные “власти” сообщили, что у 70% школьников врачи из РФ нашли “патологии”, чтобы отправить их на лечение в РФ.

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На Луганщине оккупанты могут депортировать еще 750 детей — ОВА

— В Станице Луганской они предлагают детям вместе с матерями ехать в лагеря отдыха, пугая “обстрелами со стороны Украины”. Они шантажируют тем, что “если ребенок не оздоровится, мы не пустим в школу”, — отметил Лысогор.

Война в Украине, Військові злочини, Депортация, Луганская область, Росія
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