На Луганщине оккупанты могут депортировать еще 750 детей — ОВА
Российские оккупанты готовят депортацию еще 750 детей из оккупированной Луганщины, сейчас происходит формирование групп.
Об этом сообщил в Telegram начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.
— Сейчас мы получаем информацию, что захватчики комплектуют группы, как они говорят, пионеров, для вывоза еще 750 детей. Информации о ранее вывезенных детях пока нет. Стараемся документировать всех детей и своими каналами получать информацию об их возвращении или месте нахождения, — сказал Лысогор.
Он отметил, что оккупационные “власти” сообщили, что у 70% школьников врачи из РФ нашли “патологии”, чтобы отправить их на лечение в РФ.
— В Станице Луганской они предлагают детям вместе с матерями ехать в лагеря отдыха, пугая “обстрелами со стороны Украины”. Они шантажируют тем, что “если ребенок не оздоровится, мы не пустим в школу”, — отметил Лысогор.
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