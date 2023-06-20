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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Луганщині окупанти можуть депортувати ще 750 дітей – ОВА

дитина плаче, насильство, діти

Російські окупанти готують депортацію ще 750 дітей із окупованої Луганщини, наразі відбувається формування груп.

Про це повідомив у Telegram начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

– Наразі ми отримуємо інформацію, що загарбники комплектують групи, як вони кажуть, “піонерів”, для вивезення ще 750 дітей. Інформації про раніше вивезених дітей поки що немає. Намагаємося документувати всіх дітей і своїми каналами отримувати інформацію про їхнє повернення чи місце перебування, – сказав Лисогор.

Він зауважив, що окупаційна “влада” повідомила, що у 70% школярів лікарі з РФ знайшли “патології”, аби відправити їх на лікування до РФ.

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– У Станиці Луганській вони пропонують дітям разом із матерями їхати до таборів відпочинку, лякаючи “обстрілами з боку України”. Вони шантажують тим, що “якщо дитина не оздоровиться, ми не пустимо в школу”, – зазначив Лісогор.

Війна в Україні, Воєнні злочини, Депортація, Луганська область, Росія
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