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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Еврокомиссия сегодня оценит прогресс Украины по кандидатским рекомендациям

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Еврокомиссия предоставит новую устную оценку относительно прогресса Украины в выполнении кандидатских рекомендаций в среду, 21 июня.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время Конференции по вопросам восстановления Украины.

По ее словам, Украина продолжает реформирование, несмотря на полномасштабное вторжение России.

— Мы в ЕС хотим ответить на эти усилия и упорство, и поэтому сегодня Еврокомиссия представляет новую устную оценку прогресса, которого Украина достигла в судебной, антикоррупционной реформе, новых законах по медиа, по нацменьшинствам, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, Украина посылает мощный сигнал инвесторам, а частный сектор играет важную роль в восстановлении страны.

21 июня в Лондоне проходит международная конференция по восстановлению Украины, которая определит первоочередные, среднесрочные и перспективные задачи по послевоенному восстановлению и модернизации Украины.

Ранее сообщалось, что устную оценку обнародуют в четверг, 22 июня, в рамках неформального заседания Европейского совета по общим вопросам, которое состоится в Стокгольме.

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Еврокомиссия, Європейський Союз, Украина, Урсула фон дер Ляєн
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