Єврокомісія сьогодні оцінить прогрес України щодо кандидатських рекомендацій
Єврокомісія надасть нову усну оцінку щодо прогресу України у виконанні кандидатських рекомендацій у середу, 21 червня.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час Конференції з питань відновлення України.
За її словами, Україна продовжує реформування попри повномасштабне вторгнення Росії.
— Ми у ЄС хочемо відповісти на ці зусилля й завзятість, і тому сьогодні Єврокомісія презентує нову усну оцінку щодо прогресу, якого Україна досягла у судовій, антикорупційній реформі, нових законах щодо медіа, щодо нацменшин, – заявила Урсула фон дер Ляєн.
За словами фон дер Ляєн, Україна надсилає потужний сигнал інвесторам, а приватний сектор відіграє важливу роль у відбудові країни.
21 червня у Лондоні відбувається міжнародна конференція з відновлення України, яка визначить першочергові, середньострокові та перспективні завдання з повоєнної відбудови та модернізації України.
Раніше повідомляли, що усну оцінку оприлюднять у четвер, 22 червня, в межах неформального засідання Європейської ради із загальних питань, що відбудеться в Стокгольмі.
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