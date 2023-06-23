ПАСЕ резолюцией поддержала формулу мира Зеленского и вступление Украины в НАТО
22 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о политических последствиях агрессии России против Украины, в которой поддержала вступление Киева в Североатлатический Альянс и украинскую формулу мира.
Об этом в Facebook сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Евгения Кравчук.
За резолюцию проголосовали 80 членов ПАСЕ. В документе есть призыв к государствам-членам Совета Европы, являющимся членами НАТО, поддержать членство Украины в НАТО, а также формулу мира Киева. Резолюция приветствует создание Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ.
Кроме того, ПАСЕ в документе осуждает разрушение Каховской дамбы и подтверждает, что руководство РФ “безрассудно угрожает ядерной войной и использует оккупацию Запорожской АЭС с целью шантажа”.
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы также призывают продолжать работу по созданию международного механизма компенсации и Специального трибунала по преступлению агрессии России, а также усиливать санкционное давление и международную изоляцию государства-агрессора.
Среди других положений документа – призыв привлечь к ответственности все частные военные компании и союзников России, совершающих преступления на территории Украины, а также создать публичный реестр компаний и физических лиц, работающих в интересах России и причастных к обходу санкций.
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