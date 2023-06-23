Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

ПАСЕ резолюцией поддержала формулу мира Зеленского и вступление Украины в НАТО

ПАРЄ
Фото: Depositphotos

22 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о политических последствиях агрессии России против Украины, в которой поддержала вступление Киева в Североатлатический Альянс и украинскую формулу мира.

Об этом в Facebook сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Евгения Кравчук.

За резолюцию проголосовали 80 членов ПАСЕ. В документе есть призыв к государствам-членам Совета Европы, являющимся членами НАТО, поддержать членство Украины в НАТО, а также формулу мира Киева. Резолюция приветствует создание Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ.

Читайте также
Украина ожидает приглашения в НАТО с открытой датой – Ермак
Єрмак

Кроме того, ПАСЕ в документе осуждает разрушение Каховской дамбы и подтверждает, что руководство РФ “безрассудно угрожает ядерной войной и использует оккупацию Запорожской АЭС с целью шантажа”.

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы также призывают продолжать работу по созданию международного механизма компенсации и Специального трибунала по преступлению агрессии России, а также усиливать санкционное давление и международную изоляцию государства-агрессора.

Среди других положений документа – призыв привлечь к ответственности все частные военные компании и союзников России, совершающих преступления на территории Украины, а также создать публичный реестр компаний и физических лиц, работающих в интересах России и причастных к обходу санкций.

Война в Украине, НАТО, ПАСЕ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина проведет столько контрнаступлений, сколько нужно, чтобы выгнать РФ – Кулеба
ЗСУ на фронті
Жизнь на Острове остановилась: как жители Херсона спасались после подрыва Каховской ГЭС
Херсон
ПАСЕ поддерживает полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде
ПАСЕ резолюцией поддержала формулу мира Зеленского и вступление Украины в НАТО
РФ начала использовать новый аэродром для ракетных ударов по Украине — Схемы
Російські літаки Ту-22М3
Самый масштабный в истории Европы экоинжиниринг: что и как Украина будет восстанавливать после подрыва ГЭС
ПАСЕ резолюцией поддержала формулу мира Зеленского и вступление Украины в НАТО
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (21.06.2023)
ПАСЕ резолюцией поддержала формулу мира Зеленского и вступление Украины в НАТО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (21.06.2023)
ПАСЕ резолюцией поддержала формулу мира Зеленского и вступление Украины в НАТО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (21.06.2023)
ПАСЕ резолюцией поддержала формулу мира Зеленского и вступление Украины в НАТО
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (21.06.2023)
ПАСЕ резолюцией поддержала формулу мира Зеленского и вступление Украины в НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь