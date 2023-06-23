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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

ПАРЄ резолюцією підтримала формулу миру Зеленського та вступ України до НАТО

ПАРЄ
Фото: Depositphotos

22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо політичних наслідків агресії Росії проти України, в якій підтримала вступ Києва до Північноатлатичного Альянсу та українську “формулу миру”.

Про це у Facebook повідомила член української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.

За резолюція проголосували 80 членів ПАРЄ. У документі є заклик до держави-членів Ради Європи, які є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО, а також “формулу миру” Києва. Резолюція вітає створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ.

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Крім того, ПАРЄ у документі засуджує руйнування Каховської дамби й підтверджує, що керівництво РФ “безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу”.

Члени Парламентської асамблеї Ради Європи також закликають продовжувати роботу зі створення міжнародного механізму компенсації та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, а також посилювати санкційний тиск та міжнародну ізоляцію держави-агресора.

Серед інших положень документа – заклик притягнути до відповідальності всі приватні військові компанії та союзників Росії, які скоюють злочини на території України, а також створити публічний реєстр компаній та фізичних осіб, які працюють в інтересах Росії та причетні до обходу санкцій.

Війна в Україні, НАТО, ПАРЄ
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