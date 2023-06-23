ПАРЄ резолюцією підтримала формулу миру Зеленського та вступ України до НАТО
22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо політичних наслідків агресії Росії проти України, в якій підтримала вступ Києва до Північноатлатичного Альянсу та українську “формулу миру”.
Про це у Facebook повідомила член української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.
За резолюція проголосували 80 членів ПАРЄ. У документі є заклик до держави-членів Ради Європи, які є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО, а також “формулу миру” Києва. Резолюція вітає створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ.
Крім того, ПАРЄ у документі засуджує руйнування Каховської дамби й підтверджує, що керівництво РФ “безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу”.
Члени Парламентської асамблеї Ради Європи також закликають продовжувати роботу зі створення міжнародного механізму компенсації та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, а також посилювати санкційний тиск та міжнародну ізоляцію держави-агресора.
Серед інших положень документа – заклик притягнути до відповідальності всі приватні військові компанії та союзників Росії, які скоюють злочини на території України, а також створити публічний реєстр компаній та фізичних осіб, які працюють в інтересах Росії та причетні до обходу санкцій.
Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.Орест Дрималовський