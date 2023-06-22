Потужний вибух і хмара диму: відео моменту ймовірного удару по Чонгарському мосту
У мережі активно шириться відео моменту прильоту по Чонгарському мосту, який окупанти активно використовують для перевезення військових вантажів, зокрема й озброєння та людей.
Російські пропагандисти та окупаційна влада заявляють, що Україна нібито вдарила по мосту далекобійними британськими ракетами Storm Shadow. Також вони запевняють, що удар було також завдано і по мосту, що дублює, через озеро Сиваш.
Це відео, найімовірніше, знято камерою спостереження на контрольно-пропускному пункті. Чітко можна побачити яскравий спалах від вибуху.
На фото і відео, які публікують росіяни, можна побачити величезну пробоїну на дорожньому полотні моста.
Чонгарський міст розташований на кордоні між Херсонською областю та Кримом. Чонгар – це найкоротший шлях із Криму до окупованого Мелітополя.
Фото з Telegram-каналів
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