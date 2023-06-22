Российский режим стал продуктом 20-летней ошибочной политики Запада – Подоляк

Современный российский режим является следствием ошибочной политики Запада. Сегодня мир должен объединиться, нанести Москве поражение, наказать военных преступников и вернуть уважение к международному праву.

Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Невыученные уроки истории имеют свойство повторяться. Ненаказанное зло всегда возвращается и масштабируется в прогрессии. Современный российский режим стал продуктом двадцатилетней ошибочной политики Запада в отношении России и закрытия глаз на грязный шантаж, политические убийства и агрессию в отношении других стран, — отметил он.

Подоляк отметил, что российское государство трансформировалось в развращенную фашистскую милитаристскую диктатуру, а ее лидер, Владимир Путин — в международного военного преступника.

Следствием этого являются ежедневные ракетные обстрелы, убийства, теракты и геноцид.

По словам Подоляка, чтобы усвоить урок Запад должен “объединиться в единый ударный кулак”.

— Любые попытки терпеть агрессию, попытки вернуться к business as usual, сесть за стол переговоров, наоборот, легализуют геноцид как инструмент международных отношений и сделают нашу планету гораздо более опасным местом для жизни. Какой мир мы хотим оставить своим детям? Вопрос все еще открыт, — добавил советник руководителя ОП.

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