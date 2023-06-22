Російський режим став продуктом 20-річної помилкової політики Заходу – Подоляк
Сучасний російський режим є наслідком помилкової політики Заходу. Сьогодні світ має об’єднатися, завдати Москві поразки, покарати воєнних злочинців і повернути повагу до міжнародного права.
Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
– Невивчені уроки історії мають властивість повторюватися. Непокаране зло завжди повертається та масштабується в прогресії. Сучасний російський режим став продуктом двадцятирічної помилкової політики Заходу щодо Росії та заплющування очей на брудний шантаж, політичні вбивства й агресію щодо інших країн, – зазначив він.
Подоляк наголосив, що російська держава трансформувалася в розбещену фашистську мілітаристську диктатуру, а її лідер, Володимир Путін – у міжнародного воєнного злочинця.
Наслідком цього є щоденні ракетні обстріли, вбивства, теракти й геноцид.
За словами Подоляка, щоб засвоїти урок Захід повинен “об’єднатися в єдиний ударний кулак”.
– Будь-які спроби толерувати агресію, намагання повернутися до business as usual, сісти за стіл перемовин, навпаки, легалізують геноцид як інструмент міжнародних відносин і зроблять нашу планету набагато небезпечнішим місцем для життя. Який світ ми хочемо залишити своїм дітям? Питання все ще відкрите, – додав радник голови ОП.
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