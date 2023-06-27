Зеленский посетил позиции военных на Бердянском направлении

В понедельник, 26 июня, президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских войск на Бердянском направлении.

Глава государства пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды.

— Очень важно сегодня быть здесь. Особенно приятно приветствовать 3-й батальон Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск ВСУ, — сказал он.

Зеленский поблагодарил бойцов за то, что они защищают Украину, борются за нашу независимость и свободу.

— Берегите себя. Сохраните свою жизнь — сохраните Украину, — добавил президент.

Также сегодня Зеленский посетил подразделения ВСУ, которые отличились в тяжелых боях на Бахмутском направлении.

Во время поездки президент заслушал доклад об оперативной обстановке и перспективах ее развития от командующего ОСУВ Хортица генерал-полковника Александра Сырского.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.