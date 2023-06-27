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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Зеленський відвідав позиції військових на Бердянському напрямку

Зеленський
Фото: Офіс президента

У понеділок, 26 червня, президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ на Бердянському напрямку.

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.

– Дуже важливо сьогодні бути тут. Особливо приємно вітати 3-й батальйон Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ ЗСУ, – сказав він.

Зеленський подякував бійцям за те, що вони захищають Україну, борються за нашу незалежність і свободу.

– Бережіть себе. Збережете своє життя – збережете Україну, – додав президент.

Також сьогодні Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ, які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку.

Під час поїздки президент заслухав доповідь про оперативну обстановку та перспективи її розвитку від командувача ОСУВ Хортиця генерал-полковника Олександра Сирського.

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Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, Російська агресія
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