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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Запорожье, Муравейник, Москаленко: в Украине переименуют ряд населенных пунктов

Запорожье, Муравейник, Москаленко: в Украине переименуют ряд населенных пунктов
Фото: УНИАН

Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендует рассмотреть переименование города Запорожья и еще ряда населенных пунктов. Там отмечают, что их названия могут не соответствовать стандартам.

Об этом говорится в перечне рекомендаций Нацкомиссии

Известно, что Запорожье входит в список городов, которые могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка. Комиссия рекомендует обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое.

Среди населенных пунктов, которые могут переименовать: Труд, Муравейник, Спокойствие, Москаленки, Москальщина, Жабкино, Папкино, Семейкино и т.д.

Названия сел, поселков, городов, не соответствующих правописным лексическим нормам украинского языка, смотрите в списке:

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Теперь у местных властей есть 6 месяцев, чтобы доказать целесообразность наименования областного центра или предложить свое название. Если это не выполнят, парламент будет менять название города по решению комиссии.

В то же время, чтобы переименовать Запорожскую область, нужно вносить изменения в Конституцию. А тут нужна поддержка парламента в более 300 голосов.

Запорожье, Перейменування міст
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