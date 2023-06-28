Запоріжжя, Муравейник, Москаленки: в Україні перейменують низку населених пунктів

Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує розглянути перейменування міста Запоріжжя та ще низки населених пунктів. Там зазначають, що їх назви можуть не відповідати стандартам.

Про це йдеться у переліку рекомендацій Нацкомісії

Відомо, що Запоріжжя входить до переліку міст, які можуть не відповідати лексичним нормам української мови. Комісія рекомендує обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву.

Серед населених пунктів, які можуть бути перейменовані – Труд, Муравейник, Спокойствіє, Москаленки, Москальщина, Жабкине, Папкине, Сімейкине тощо.

Назви сіл, селищ, міст, які також не відповідають лексичним нормам української мови дивіться у переліку нижче:

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Тепер у місцевої влади є 6 місяців, аби довести про доцільність обласного центру або запропонувати свою назву. Якщо цього не буде виконано, парламент змінюватиме назву міста за рішенням цієї комісії.

Водночас щоб перейменувати Запорізьку область, потрібно вносити зміни до Конституції, для якого має бути підтримка парламенту понад 300 голосів.

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