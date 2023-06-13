В Харькове переименовали парк Горького и ряд улиц — список

В Харькове решением городского совета переименован ряд улиц, связанных с советским прошлым.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Отныне улица Плехановская носит имя лидера Фрайкора Георгия Тарасенко, улица Державинская — командира батальона Волки Да Винчи Дмитрия Коцюбайло, улица Броненосца Потемкина — легендарного комбата и нацгвардейца Олега Громадского, а безымянный сквер на Конторской, напротив дома №5, назван в честь боевого медика Владиславы Черных.

— Эти герои погибли за всех нас. За свободу Харькова. За независимость Украины. И они стоят того, чтобы быть увековеченными в памяти людей навсегда, — написал мэр.

Терехов добавил, что харьковчанам, которые имеют жилье на улицах с новыми названиями, менять прописку и документы о праве собственности на недвижимость не нужно.

Кроме этого, вместо парка Горького, теперь будет Центральный парк культуры и отдыха. По словам Терехова, именно это название уже давно прижилось среди харьковчан.

Все топонимические решения по переименованию улиц и скверов приняты депутатами городского совета Харькова единогласно.

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