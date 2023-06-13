В Харькове переименовали парк Горького и ряд улиц — список
В Харькове решением городского совета переименован ряд улиц, связанных с советским прошлым.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Отныне улица Плехановская носит имя лидера Фрайкора Георгия Тарасенко, улица Державинская — командира батальона Волки Да Винчи Дмитрия Коцюбайло, улица Броненосца Потемкина — легендарного комбата и нацгвардейца Олега Громадского, а безымянный сквер на Конторской, напротив дома №5, назван в честь боевого медика Владиславы Черных.
— Эти герои погибли за всех нас. За свободу Харькова. За независимость Украины. И они стоят того, чтобы быть увековеченными в памяти людей навсегда, — написал мэр.
Терехов добавил, что харьковчанам, которые имеют жилье на улицах с новыми названиями, менять прописку и документы о праве собственности на недвижимость не нужно.
Кроме этого, вместо парка Горького, теперь будет Центральный парк культуры и отдыха. По словам Терехова, именно это название уже давно прижилось среди харьковчан.
Все топонимические решения по переименованию улиц и скверов приняты депутатами городского совета Харькова единогласно.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова