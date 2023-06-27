Татьяна Забожко, редактор ленты
Уничтожены 590 оккупантов и сожжены 28 артсистем: потери РФ на 27 июня
За сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 590 российских оккупантов.
По состоянию на 27 июня потери личного состава армии РФ достигли уже 226 170.
Потери РФ на 27 июня 2023
- личного состава – около 226 170 (+590),
- танков ‒ 4 036 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 7 834 (+14),
- артиллерийских систем – 4 083 (+28),
- реактивных систем залпового огня – 626 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 386 (+1),
- самолетов – 314,
- вертолетов – 308,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 492 (+10),
- крылатых ракет ‒ 1 261 (+2),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 772 (+21),
- специальной техники – 563 (+6).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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