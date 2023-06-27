Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Похід на Москву завершено, Лукашенко та Пригожин домовились про відведення вагнерівців: що відбувається в РФ
Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”
За кермом був п’яний поліцейський: у ДТП на Кіровоградщині загинули три випускниці
До столиці РФ 2 години: колони ПВК Вагнера увійшли у Московську область
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Знищені 590 окупантів та спалені 28 артсистем: втрати РФ на 27 червня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 590 російських окупантів.

Станом на 27 червня втрати особового складу армії РФ сягнули вже 226 170.

Втрати РФ на 27 червня 2023

  • особового складу ‒ близько 226 170 (+590),
  • танків ‒ 4 036 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 834 (+14),
  • артилерійських систем – 4 083 (+28),
  • реактивних систем залпового вогню – 626 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 386 (+1),
  • літаків – 314,
  • гелікоптерів – 308,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 492 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 1 261 (+2),
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 772 (+21),
  • спеціальної техніки ‒ 563 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Наступ РФ у напрямку Мар’їнки, Стельмахівки, Богданівки був невдалим – Генштаб ЗСУ
Знищена техніка Росії
Щоб не розгойдувати човен. Союзники радили Україні не бити по РФ під час заколоту Пригожина – CNN
Вагнерівці у Ростові
Я кричала: Будь ласка, лишися вдома! Історія жінки, що втратила чоловіка під час удару по ТЦ у Кременчуці
Знищені 590 окупантів та спалені 28 артсистем: втрати РФ на 27 червня
Німеччина готується розмістити близько 4 тис. військових у Литві – Пісторіус
Борис Пісторіус
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Знищені 590 окупантів та спалені 28 артсистем: втрати РФ на 27 червня
Відео
Чи готові білоруси повалити Лукашенка і для чого Пригожин Путіну в Білорусі

Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (27.06.2023)
Знищені 590 окупантів та спалені 28 артсистем: втрати РФ на 27 червня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (26.06.2023)
Знищені 590 окупантів та спалені 28 артсистем: втрати РФ на 27 червня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (26.06.2023)
Знищені 590 окупантів та спалені 28 артсистем: втрати РФ на 27 червня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (26.06.2023)
Знищені 590 окупантів та спалені 28 артсистем: втрати РФ на 27 червня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь