Знищені 590 окупантів та спалені 28 артсистем: втрати РФ на 27 червня

Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 590 російських окупантів.

Станом на 27 червня втрати особового складу армії РФ сягнули вже 226 170.

Втрати РФ на 27 червня 2023

особового складу ‒ близько 226 170 (+590),

танків ‒ 4 036 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 7 834 (+14),

артилерійських систем – 4 083 (+28),

реактивних систем залпового вогню – 626 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 386 (+1),

літаків – 314,

гелікоптерів – 308,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 492 (+10),

крилатих ракет ‒ 1 261 (+2),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 772 (+21),

спеціальної техніки ‒ 563 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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