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Языковой омбудсмен выступил против переименования Запорожья

Языковой омбудсмен выступил против переименования Запорожья
Фото: Depositphotos

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь официально обратился к министру образования и науки Оксену Лесному с просьбой отменить решение Нацкомиссии по стандартам государственного языка, которым рекомендовано рассмотрение переименования Запорожья.

Об этом сообщили в пресс-службе языкового омбудсмана.

Уполномоченный призывает министра поручить Нацкомиссии по стандартам в кратчайшие сроки принять новое решение, полностью соответствующее пункту 11 статьи 8 закона Украины Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.

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Языковой омбудсмен выступил против переименования Запорожья

По словам Креминя, нынешней рекомендацией Нацкомиссия вышла за пределы определенных законом полномочий и ее предложение не содержит четких рекомендаций по переименованию населенных пунктов в большинстве случаев.

— Решение Нацкомиссии должно содержать перечень обязательных для переименования названий населенных пунктов, не соответствующих стандартам государственного языка, а также четкие рекомендации по их переименованию. Список Нацкомиссии содержит большое количество названий населенных пунктов, которые соответствуют стандартам государственного языка, а именно: Запорожье, Победа, Звездное, Мирное, Майское, Маяк, Молодежное, Объединенное и тому подобное, — отметил он.

Кроме того, “в большинстве рекомендаций не предлагается правильный вариант названия, а содержится странная формулировка “обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядке”, что не соответствует требованиям закона”.

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