Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”
За кермом був п’яний поліцейський: у ДТП на Кіровоградщині загинули три випускниці
Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Навіщо Пригожин знищив літак та п’ять вертольотів під час “походу” на Москву – пояснив Ігнат
На Україну насувається циклон Lambert: якою буде погода
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя

Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя
Фото: Depositphotos

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь офіційно звернувся до міністра освіти і науки Оксена Лісового із проханням скасувати рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови, яким рекомендовано розгляд перейменування Запоріжжя.

Про це повідомили у пресслужбі мовного омбудсмана.

Уповноважений закликає міністра доручити Нацкомісії зі стандартів у найкоротший термін ухвалити нове рішення, яке повністю відповідатиме пункту 11 статті 8 закону України Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії.

Читайте також
Запоріжжя, Муравейник, Москаленки: в Україні перейменують низку населених пунктів
Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя

За словами Креміня, нинішньою рекомендацією Нацкомісія вийшла за межі визначених законом повноважень і її пропозиція не містить чітких рекомендацій щодо перейменування населених пунктів у більшості випадків.

– Рішення Нацкомісії повинно містити перелік обов’язкових для перейменування назв населених пунктів, які не відповідають стандартам державної мови, а також чіткі рекомендації щодо їхнього перейменування. Перелік Нацкомісії містить велику кількість назв населених пунктів, які відповідають стандартам державної мови, а саме: Запоріжжя, Перемога, Зоряне, Мирне, Травневе, Маяк, Молодіжне, Об’єднане тощо, – зауважив він.

Крім того, “у більшості рекомендацій не пропонується правильний варіант назви, а міститься дивне формулювання обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку, що не відповідає вимогам закону”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 28.06.2023
карта бойових дій 26.06.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Документи, довідки
Загальна мобілізація 2023: які є види повісток та де їх можуть вручити
Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя
Відео
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження

Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (28.06.2023)
Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (28.06.2023)
Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя
Водоспади, термальні джерела, зелені садиби – як і де відпочити на Закарпатті
Водоспад Шипіт
Який вигляд має будинок з ящиків з-під Градів у деокупованому селі Довгеньке на Харківщині
Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь