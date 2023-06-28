Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь офіційно звернувся до міністра освіти і науки Оксена Лісового із проханням скасувати рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови, яким рекомендовано розгляд перейменування Запоріжжя.

Про це повідомили у пресслужбі мовного омбудсмана.

Уповноважений закликає міністра доручити Нацкомісії зі стандартів у найкоротший термін ухвалити нове рішення, яке повністю відповідатиме пункту 11 статті 8 закону України Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії.

За словами Креміня, нинішньою рекомендацією Нацкомісія вийшла за межі визначених законом повноважень і її пропозиція не містить чітких рекомендацій щодо перейменування населених пунктів у більшості випадків.

– Рішення Нацкомісії повинно містити перелік обов’язкових для перейменування назв населених пунктів, які не відповідають стандартам державної мови, а також чіткі рекомендації щодо їхнього перейменування. Перелік Нацкомісії містить велику кількість назв населених пунктів, які відповідають стандартам державної мови, а саме: Запоріжжя, Перемога, Зоряне, Мирне, Травневе, Маяк, Молодіжне, Об’єднане тощо, – зауважив він.

Крім того, “у більшості рекомендацій не пропонується правильний варіант назви, а міститься дивне формулювання обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку, що не відповідає вимогам закону”.

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