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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Даже внутренние силы в РФ уже не оглядываются на хилого Путина – Зеленский

Даже внутренние силы в РФ уже не оглядываются на хилого Путина – Зеленский
Фото: Офис президента

Президент сказал, что даже внутренние силы России уже перестали оглядываться на “хилого хозяина Кремля” Владимира Путина, и призвал предоставить Украине план действий по членству в НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде.

— Вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом миру, что это Альянс, который защищает и защитит, и это Альянс, который имеет опыт победителей и моральное преимущество победителей, победителей в полностью справедливой обороне… Чтобы это стало реальностью, надо, чтобы все наши партнеры по Альянсу перестали оглядываться на Кремль при принятии своих важных решений… Даже внутренние силы в России уже перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля, — сказал глава государства.

Он добавил, что безумие Путина привело к тому, что он сам загнал себя в глухой бункер из-за своей слабости.

— И потому абсурдно оглядываться на такого несостоятельного руководителя такого неспособного государства, — говорит президент.

Зеленский заявил, что в преддверии важных для украинцев дат: Дня Конституции, Дня Независимости и т.д., в Украине должны разработать и принять на заседании СНБО будущую доктрину страны.

По словам Зеленского, НАТО будет обеспечивать безопасность для Украины, а украинские силы обороны и безопасности будут обеспечивать безопасность и защиту для других членов Организации Североатлантического договора.

Глава государства отметил, что от победы Украины в войне с Россией выиграет ряд стран – Грузия, Молдова, Беларусь, страны Кавказа и Балтии.

Также, по его мнению, даже Россия должна содействовать членству Украины в ЕС, поскольку это напрямую связано с сохранением РФ в действующих границах.

Зеленский добавил, что НАТО в последние годы имело две фундаментальные слабости: мир сомневался, станет ли блок защищать страны восточного фланга союза, многие не воспринимали и не воспринимают НАТО. Членство Украины, по мнению президента, это ликвидирует.

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