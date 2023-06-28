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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Навіть внутрішні сили в РФ вже не озираються на кволого Путіна – Зеленський

Навіть внутрішні сили в РФ вже не озираються на кволого Путіна – Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент сказав, що навіть внутрішні сили Росії вже припинили озиратися на “кволого господаря Кремля” Володимира Путіна, і закликав надати України План дій щодо членства в НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді.

– Вступ України до НАТО буде потужним сигналом світові, що це Альянс, який захищає і захистить, і це Альянс, який має досвід переможців і моральну перевагу переможців, переможців у повністю справедливій обороні… Щоб це стало реальністю, треба, щоб усі наші партнери по Альянсу перестали озиратися на Кремль під час ухвалення своїх важливих рішень… Навіть внутрішні сили в Росії вже припинили озиратися на кволого господаря Кремля, – сказав голова держави.

Він додав, що божевілля Путіна призвело до того, що він сам загнав себе в глухий бункер через свою слабкість.

– І тому абсурдно озиратися на такого неспроможного керівника такої неспроможної держави, – каже президент.

Зеленський заявив, що напередодні важливих для українців дат: Дня Конституції, Дня Незалежності тощо, в Україні мають розробити й ухвалити на засіданні РНБО майбутню доктрину країни.

За словами президента, НАТО гарантуватиме безпеку для України, а українські сили оборони та безпеки гарантуватимуть безпеку та захист для інших членів Організації Північноатлантичного договору.

Голова держави зауважив, що від перемоги України у війні з Росією виграє ціла низка країн – Грузія, Молдова, Білорусь, країни Кавказу та Балтії.

Також, на його думку, навіть Росія повинна сприяти членству України в ЄС, оскільки це напряму пов’язано із збереженням РФ у чинних кордонах.

Зеленський додав, що НАТО в останні роки мало дві фундаментальні слабкості: світ сумнівався, чи стане блок захищати країни східного флангу союзу, багато хто не сприймав і не сприймає НАТО. Членство ж України, на думку президента, це ліквідує.

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