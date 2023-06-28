В Украине проверят образ жизни военкомов: генерал Павлюк рассказал, как это будет происходить
В Украине создали рабочие группы, которые проверят руководство территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк.
— Рабочая группа включает силовой блок, в частности НАПК, ГБР, СБУ и Нацполицию, которые проверят образ жизни руководства ТЦК и нарушения ими действующего законодательства. Кроме того, создана группа от Вооруженных сил, которая будет анализировать выполнение задач, принимать жалобы от людей и анализировать их. Проверка позволит определить, насколько тот или иной руководитель ТЦК соответствует требованиям, которые есть к нему, — сказал он ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.
Павлюк отметил, что первые результаты работы комиссий будут через месяц.
По результатам проверки будут сформированы предложения по улучшению работы центров комплектования.
Сообщить о нарушениях в работе руководства ТЦК можно по телефону — 0800310179.
Также можно написать на почту tckreport@gmail.com или в Telegram bot.
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