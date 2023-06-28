В Україні перевірять спосіб життя воєнкомів: генерал Павлюк розповів, як це буде відбуватися

В Україні створили робочі групи, які перевірять керівництво територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк.

– Робоча група включає силовий блок, зокрема НАЗК, ДБР, СБУ і Нацполіцію, які перевірять спосіб життя керівництва ТЦК та порушення ними чинного законодавства. Крім того, створена група від Збройних сил, яка буде аналізувати виконання завдань, приймати скарги від людей та аналізувати їх. Перевірка дозволить визначити, наскільки той чи той керівник ТЦК відповідає вимогам, які є до нього, – сказав він ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

Павлюк зазначив, що перші результати роботи комісій будуть за місяць.

За результатами перевірки будуть сформовані пропозиції щодо поліпшення роботи центрів комплектування.

Повідомити про порушення у роботі керівництва ТЦК можна за телефоном – 0800310179.

Також можна написати на пошту tckreport@gmail.com або у Telegram bot.

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