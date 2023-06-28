Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”
За кермом був п’яний поліцейський: у ДТП на Кіровоградщині загинули три випускниці
Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Навіщо Пригожин знищив літак та п’ять вертольотів під час “походу” на Москву – пояснив Ігнат
На Україну насувається циклон Lambert: якою буде погода
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

В Україні перевірять спосіб життя воєнкомів: генерал Павлюк розповів, як це буде відбуватися

В Україні перевірять спосіб життя воєнкомів: генерал Павлюк розповів, як це буде відбуватися

В Україні створили робочі групи, які перевірять керівництво територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк.

– Робоча група включає силовий блок, зокрема НАЗК, ДБР, СБУ і Нацполіцію, які перевірять спосіб життя керівництва ТЦК та порушення ними чинного законодавства. Крім того, створена група від Збройних сил, яка буде аналізувати виконання завдань, приймати скарги від людей та аналізувати їх. Перевірка дозволить визначити, наскільки той чи той керівник ТЦК відповідає вимогам, які є до нього, – сказав він ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

Павлюк зазначив, що перші результати роботи комісій будуть за місяць.

За результатами перевірки будуть сформовані пропозиції щодо поліпшення роботи центрів комплектування.

Повідомити про порушення у роботі керівництва ТЦК можна за телефоном – 0800310179.

Також можна написати на пошту tckreport@gmail.com або у Telegram bot.

Читайте також
Засиділись на місцях. Більшість воєнкомів відправлять на фронт – Резніков
Олексій Резніков

Війна в Україні, Олександр Павлюк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Працюватимуть не лише два дні на тиждень! В Україні переглянуть графік роботи військкоматів
блокпост, український військовий, війна
Під його командуванням збили 13 Кинджалів: Зеленський надав звання Героя України Сергію Яременку
В Україні перевірять спосіб життя воєнкомів: генерал Павлюк розповів, як це буде відбуватися
Дуда та Зеленський домовились пом’якшити агроблокаду України після 15 вересня
Володимир Зеленський та Анджей Дуда
Миколаївському експрокурору Герману за держзраду суд дав довічне
Герману за держзраду суд дав довічне
Вже 11 жертв внаслідок удару РФ по Краматорську: серед загиблих – три дитини
В Україні перевірять спосіб життя воєнкомів: генерал Павлюк розповів, як це буде відбуватися
Відео
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження

Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.06.2023)
В Україні перевірять спосіб життя воєнкомів: генерал Павлюк розповів, як це буде відбуватися
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (28.06.2023)
В Україні перевірять спосіб життя воєнкомів: генерал Павлюк розповів, як це буде відбуватися
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (28.06.2023)
В Україні перевірять спосіб життя воєнкомів: генерал Павлюк розповів, як це буде відбуватися
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (28.06.2023)
В Україні перевірять спосіб життя воєнкомів: генерал Павлюк розповів, як це буде відбуватися
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь