В Укрэнерго рассказали, что будет с энергосистемой этой осенью и зимой

Этой осенью и зимой в украинской энергосистеме будет сохраняться дефицит генерации.

Об этом на брифинге заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что помочь сети можно будет путем экономии электроэнергии, включения дополнительных энергоблоков на природном газе и импорта электричества из Европы.

По словам Кудрицкого, наиболее важной помощью для энергосистемы является защита неба. Это ключевой фактор для того, чтобы система стабильно прошла предстоящую зиму.

— Второе — это быстрая и гуманитарная поставка необходимого оборудования. Сейчас очень важно финансирование, которое предоставляют западные партнеры для украинских энергокомпаний. Укрэнерго уже смогло привлечь около €900 млн финансирования в различных формах: грантах и кредитах. Ожидается, что до конца года мы еще на несколько сот миллионов сможем увеличить эту цифру, — отметил Кудрицкий.

Также глава Укрэнерго сообщил, что компания уже выполнила около 50-60% работ по восстановлению поврежденных энергообъектов от запланированного объема.

— Я оцениваю выполнение всего того объема работ, который мы запланировали, примерно 50-60% сейчас. Еще много осталось сделать, но у нас есть для этого необходимые материальные и человеческие ресурсы, оборудование. Это то, что непосредственно касается сетей Укрэнерго, — сказал он.

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