Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Зачем Пригожин уничтожил самолет и пять вертолетов во время “похода” на Москву — объяснил Игнат
На Украину надвигается циклон Lambert: какой будет погода
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

В Укрэнерго рассказали, что будет с энергосистемой этой осенью и зимой

В Укрэнерго рассказали, что будет с энергосистемой этой осенью и зимой
Фото: Depositphotos

Этой осенью и зимой в украинской энергосистеме будет сохраняться дефицит генерации.

Об этом на брифинге заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что помочь сети можно будет путем экономии электроэнергии, включения дополнительных энергоблоков на природном газе и импорта электричества из Европы.

По словам Кудрицкого, наиболее важной помощью для энергосистемы является защита неба. Это ключевой фактор для того, чтобы система стабильно прошла предстоящую зиму.

— Второе — это быстрая и гуманитарная поставка необходимого оборудования. Сейчас очень важно финансирование, которое предоставляют западные партнеры для украинских энергокомпаний. Укрэнерго уже смогло привлечь около €900 млн финансирования в различных формах: грантах и кредитах. Ожидается, что до конца года мы еще на несколько сот миллионов сможем увеличить эту цифру, — отметил Кудрицкий.

Также глава Укрэнерго сообщил, что компания уже выполнила около 50-60% работ по восстановлению поврежденных энергообъектов от запланированного объема.

— Я оцениваю выполнение всего того объема работ, который мы запланировали, примерно 50-60% сейчас. Еще много осталось сделать, но у нас есть для этого необходимые материальные и человеческие ресурсы, оборудование. Это то, что непосредственно касается сетей Укрэнерго, — сказал он.

Читайте также
Нужно относиться к электроэнергии, как и зимой: в Yasno предупредили о возможном дефиците
В Укрэнерго рассказали, что будет с энергосистемой этой осенью и зимой

Война в Украине, электроэнергия, Російська агресія, Укренерго
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россияне массово задерживают на ВОТ детей за украинскую позицию — ЦНС
російські окупанти
ВР обратилась к международному сообществу по поводу предотвращения катастрофы на Запорожской АЭС
Верховна Рада
Машины отбросило на несколько метров: рассказы очевидцев удара по Краматорску
Удар по Краматорську 27 червня 2023
Украина никогда не согласится ни на один из вариантов замороженного конфликта — Зеленский
В Укрэнерго рассказали, что будет с энергосистемой этой осенью и зимой
Очень вероятно, что текущий год будет решающим в войне в Украине – Писториус
Борис Пісторіус
Видео
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (28.06.2023)
В Укрэнерго рассказали, что будет с энергосистемой этой осенью и зимой
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (28.06.2023)
В Укрэнерго рассказали, что будет с энергосистемой этой осенью и зимой
Водопады, термальные источники, зеленые усадьбы – как и где отдохнуть на Закарпатье
Водоспад Шипіт
Как выглядит дом из ящиков из-под Градов в деоккупированном селе Довгеньке в Харьковской области
В Укрэнерго рассказали, что будет с энергосистемой этой осенью и зимой
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь