В Укренерго розповіли, що буде з енергосистемою цієї осені та зими

Цієї осені та зими в українській енергосистемі зберігатиметься дефіцит генерації.

Про це на брифінгу заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що допомогти мережі можна буде шляхом економії електроенергії, включення додаткових енергоблоків на природному газі та імпорту електрики з Європи.

За словами Кудрицького, найбільш важливою допомогою для енергосистеми є захист неба. Це ключовий фактор для того, щоб система стабільно пройшла майбутню зиму.

– Друге – це швидке і гуманітарне постачання необхідного обладнання. Зараз дуже важливе фінансування, яке надають західні партнери для українських енергокомпаній. Укренерго вже змогло залучити близько €900 млн фінансування в різних формах: грантах та кредитах. Очікується, що до кінця року ми ще на декілька сот мільйонів зможемо збільшити цю цифру, – зазначив Кудрицький.

Також голова Укренерго повідомив, що компанія вже виконала близько 50-60% робіт з відновлення пошкоджених енергооб’єктів від запланованого обсягу.

– Я оцінюю виконання всього того обсягу робіт, який ми запланували, приблизно 50-60% наразі. Ще багато залишилося зробити, але у нас є для цього необхідні матеріальні та людські ресурси, обладнання. Це те, що безпосередньо стосується мереж Укренерго, – сказав він.

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