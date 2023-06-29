НАТО должно “придать форму” перспективе вступления Украины — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал призывы вывести Украину на “конкретный путь” членства в НАТО после окончания войны.

— Мы должны определить путь, чтобы придать форму перспективе вступления Украины в НАТО, которую мы открыли в 2008 году в Бухаресте, — сказал он накануне на совместной пресс-конференции с генсеком блока Йенсом Столтенбергом в Елисейском дворце.

По его словам, решения, которые будут приняты на саммите в Вильнюсе, обяжут НАТО на годы вперед.

— Я имею в виду, прежде всего, поддержку Украины, относительно которой мы должны взять на себя долгосрочные обязательства, — объяснил Макрон.

В Бухарестской декларации 2008 года члены НАТО пообещали Украине и Грузии, что однажды они присоединятся к военному союзу. В сентябре 2022 года Украина подала заявку на членство.

Ранее генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что обсуждение членства Украины в НАТО возможно только после ее победы в войне над Россией.

Источник: Euractiv

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