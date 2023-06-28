Победа Украины в войне является условием для обсуждения членства в НАТО — Столтенберг

Все члены НАТО поддерживают политику открытых дверей, в частности членство Украины в будущем, поскольку сейчас самый важный вопрос — обеспечить ее победу в войне с российским агрессором.

Об этом заявил на брифинге генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

— Если же Путин выиграет эту войну, то вопрос о членстве больше не будет обсуждаться вообще. Поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, как обеспечить победу Украины. Это является условием для любого содержательного обсуждения дальнейшего членства, — объяснил он.

Столтенберг также сообщил, что на саммите в Вильнюсе члены блока согласуют многолетний пакет помощи и усилят политические связи с Украиной, приблизив страну “к ее законному месту в НАТО”.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила надежду, что саммит НАТО в Вильнюсе положит начало новому этапу взаимодействия Украины с блоком.

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