НАТО має “надати форму” перспективі вступу України – Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон підтримав заклики вивести Україну на “конкретний шлях” членства в НАТО після закінчення війни.
– Ми повинні визначити шлях, щоб надати форму перспективі вступу України до НАТО, яку ми відкрили в 2008 році в Бухаресті, – сказав він напередодні на спільній пресконференції з генсеком блоку Єнсом Столтенбергом у Єлисейському палаці.
За його словами, рішення, які будуть ухвалені на саміті у Вільнюсі, зобов’яжуть НАТО на роки вперед.
– Я маю на увазі, передусім, підтримку України, щодо якої ми повинні взяти на себе довгострокові зобов’язання, – пояснив Макрон.
У Бухарестській декларації 2008 року члени НАТО пообіцяли Україні та Грузії, що одного дня вони приєднаються до військового союзу. У вересні 2022 року Україна подала заявку на членство.
Раніше генсек Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг заявив, що обговорення членства України в НАТО можливе лише після її перемоги у війні над Росією.
Джерело: Euractiv
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