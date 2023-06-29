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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна та ще три держави подають позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану за збиття літака МАУ

Україна та ще три держави подають позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану за збиття літака МАУ
Фото: Getty Images

Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ від 29 червня.

У заяві зазначається, що члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, вказують на те, що між Іраном і Координаційною групою не було досягнуто згоди щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації.

– Тому Координаційна група має намір продовжувати колективні зусилля, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України шляхом якнайшвидшого передання спору до Міжнародного суду ООН, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року в Ірані збили пасажирський літак Boeing-737 Міжнародних авіаліній України. Літак було збито іранськими військовими майже одразу після зльоту з аеропорту. Тоді в авіакатастрофі загинули усі 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких було 11 українців.

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Джерело: МЗС
Іран, ООН, Суд, Україна
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