У Украины есть все необходимое для достижения успеха в контрнаступлении — Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть все необходимое для успешного контрнаступления против российских войск.
Об этом он сообщил в интервью MSNBC.
— Во-первых, контрнаступление только начинается, и вы слышали, как украинский министр обороны сказал, кажется, вчера, что они еще не задействовали основную часть своих сил для этой операции, — сказал госсек.
Он отметил, что нелегко преодолеть оборону войск РФ, поскольку оккупанты готовили ее месяцами.
— Только вчера мы анонсировали дополнительную помощь Украине. У них есть то, что им нужно для успеха, — добавил Блинкен.
Дипломат также подчеркнул, что внутренние разногласия в РФ и отвод наемников ЧВК Вагнер с фронта, создает дополнительные факторы, которые могут способствовать Украине.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что главное событие контрнаступления еще впереди.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко