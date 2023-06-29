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У Украины есть все необходимое для достижения успеха в контрнаступлении — Блинкен

Ентоні Блінкен
Фото: Офис президента

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть все необходимое для успешного контрнаступления против российских войск.

Об этом он сообщил в интервью MSNBC.

— Во-первых, контрнаступление только начинается, и вы слышали, как украинский министр обороны сказал, кажется, вчера, что они еще не задействовали основную часть своих сил для этой операции, — сказал госсек.

Он отметил, что нелегко преодолеть оборону войск РФ, поскольку оккупанты готовили ее месяцами.

— Только вчера мы анонсировали дополнительную помощь Украине. У них есть то, что им нужно для успеха, — добавил Блинкен.

Дипломат также подчеркнул, что внутренние разногласия в РФ и отвод наемников ЧВК Вагнер с фронта, создает дополнительные факторы, которые могут способствовать Украине.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что главное событие контрнаступления еще впереди.

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Война в Украине, Энтони Блинкен, США, Украина
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