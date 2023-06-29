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Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус самолет, средство ПВО и 27 артсистем: потери РФ на 29 июня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили 680 российских оккупантов и 67 единиц вражеской техники.

По состоянию на 29 июня потери личного состава армии РФ достигли ориентировочно 227 780.

Кроме того, украинские защитники накануне сожгли два вражеских танка, 10 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн, столько же единиц специальной техники.

В небе над Украиной ВСУ приземлили российский самолет Су-25 и 14 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 29 июня 2023

  • личного состава – около 227 780 (+680),
  • танков ‒ 4 038 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 857 (+10),
  • артиллерийских систем – 4 116 (+27),
  • реактивных систем залпового огня – 627,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 388 (+1),
  • самолетов – 315 (+1),
  • вертолетов – 308,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 513 (+14),
  • крылатых ракет ‒ 1 261,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 780 (+6),
  • специальной техники – 569 (+6).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
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