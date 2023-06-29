Минус самолет, средство ПВО и 27 артсистем: потери РФ на 29 июня

В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили 680 российских оккупантов и 67 единиц вражеской техники.

По состоянию на 29 июня потери личного состава армии РФ достигли ориентировочно 227 780.

Кроме того, украинские защитники накануне сожгли два вражеских танка, 10 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн, столько же единиц специальной техники.

В небе над Украиной ВСУ приземлили российский самолет Су-25 и 14 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 29 июня 2023

личного состава – около 227 780 (+680),

танков ‒ 4 038 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 7 857 (+10),

артиллерийских систем – 4 116 (+27),

реактивных систем залпового огня – 627,

средств противовоздушной обороны ‒ 388 (+1),

самолетов – 315 (+1),

вертолетов – 308,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 513 (+14),

крылатых ракет ‒ 1 261,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 780 (+6),

специальной техники – 569 (+6).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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