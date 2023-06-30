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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Гарантии может дать только Бог: Буданов о полной деоккупации Украины в 2023 году

Кирило Буданов

Позиция Украины остается неизменной – Вооруженные силы Украины выйдут на административные границы нашей страны, однако только Бог может дать гарантии того, что это произойдет в 2023 году.

Об этом рассказал руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью изданию War Zone.

– Наша позиция неизменна – мы в любом случае выйдем на административные границы Украины по состоянию на 1991 год. Так что сделаем все возможное, чтобы это произошло в этом году, — заявил руководитель ГУР.

Отвечая на вопрос, являются ли его слова гарантией полного освобождения Украины до конца года, Буданов отметил, что “в таких вопросах такие гарантии может дать только Бог”.

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Фото: ГУР

Война в Украине, Кирилл Буданов
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