Малиновская Ангелина, редактор ленты
Гарантии может дать только Бог: Буданов о полной деоккупации Украины в 2023 году
Позиция Украины остается неизменной – Вооруженные силы Украины выйдут на административные границы нашей страны, однако только Бог может дать гарантии того, что это произойдет в 2023 году.
Об этом рассказал руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью изданию War Zone.
– Наша позиция неизменна – мы в любом случае выйдем на административные границы Украины по состоянию на 1991 год. Так что сделаем все возможное, чтобы это произошло в этом году, — заявил руководитель ГУР.
Отвечая на вопрос, являются ли его слова гарантией полного освобождения Украины до конца года, Буданов отметил, что “в таких вопросах такие гарантии может дать только Бог”.
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Фото: ГУР
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