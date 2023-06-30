Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову та лупцював кулаками. У Білій Церкві чоловік побив працівницю АЗС
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
Запоріжжя, Муравейник, Москаленки: в Україні перейменують низку населених пунктів
Ексклюзив
Я кричала: Будь ласка, лишися вдома! Історія жінки, що втратила чоловіка під час удару по ТЦ у Кременчуці
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Гарантії може дати тільки Бог: Буданов про повну деокупацію України у 2023 році

Кирило Буданов

Позиція України залишається незмінною – Збройні сили України вийдуть на адміністративні кордони нашої країни, проте тільки Бог може дати гарантії тому, що це станеться в 2023 році.

Про це розповів керівник ГУР МО України Кирил Буданов в інтерв’ю виданню War Zone.

– Наша позиція незмінна – ми в будь-якому разі вийдемо на адміністративні кордони України станом на 1991 рік. Тож зробимо усе можливе, щоби це сталося цього року, – заявив керівник ГУР.

Відповідаючи на питання, чи є його слова гарантією повного звільнення України до кінця року, Буданов зазначив, що “у таких питаннях такі гарантії може дати тільки Бог”.

Читайте також
Головна подія контрнаступу ще попереду – Резніков
Олексій Резніков

Фото: ГУР

Війна в Україні, Кирило Буданов
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Чи націоналізує Кремль ПВК Вагнера: версія ISW
ПВК Вагнера - бунт в РФ
Залужний про ядерний шантаж РФ: Мене це абсолютно не зупиняє
Залужний
На Хортиці виявили унікальний човен, якому може бути до 500 років
На Хортиці виявили унікальний човен
Хочуть приховати докази вбивства: окупанти досі не віддали тіла двох підлітків у Бердянську
Бердянськ під окупацією
Наступати без F-16 – це йти у бій із луками і стрілами: Залужний про потребу в артснарядах та літаках
Валерій Залужний
Відео
Подорожі
Водоспади, термальні джерела, зелені садиби – як і де відпочити на Закарпатті

Де відпочити на Закарпатті, що подивитися і яка вартість садиб – у матеріалі.

Світлана Ковбиця, Каріна Зуєва
Мистецтво, яке не просто надихає: PinchukArtCentre презентував одразу три виставки
PinchukArtCentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (30.06.2023)
Гарантії може дати тільки Бог: Буданов про повну деокупацію України у 2023 році
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (30.06.2023)
Гарантії може дати тільки Бог: Буданов про повну деокупацію України у 2023 році
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (30.06.2023)
Гарантії може дати тільки Бог: Буданов про повну деокупацію України у 2023 році
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь