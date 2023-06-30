Гарантії може дати тільки Бог: Буданов про повну деокупацію України у 2023 році

Позиція України залишається незмінною – Збройні сили України вийдуть на адміністративні кордони нашої країни, проте тільки Бог може дати гарантії тому, що це станеться в 2023 році.

Про це розповів керівник ГУР МО України Кирил Буданов в інтерв’ю виданню War Zone.

– Наша позиція незмінна – ми в будь-якому разі вийдемо на адміністративні кордони України станом на 1991 рік. Тож зробимо усе можливе, щоби це сталося цього року, – заявив керівник ГУР.

Відповідаючи на питання, чи є його слова гарантією повного звільнення України до кінця року, Буданов зазначив, що “у таких питаннях такі гарантії може дати тільки Бог”.

Фото: ГУР

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