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Силы обороны перехватили стратегическую инициативу: Маляр объяснила, что происходит на фронте

Ганна Маляр
Фото: УНИАН

В ходе контрнаступления украинские войска перехватили стратегическую инициативу по всей линии фронта, если же говорить об отдельных направлениях, то это, скорее, оперативная инициатива.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, отвечая на вопрос ведущего ICTV Вадима Карпьяка.

— На фронте идет борьба за то, какая из сторон будет иметь инициативу. Если говорить в целом обо всем фронте — это и восток, и юг — то мы перехватили стратегическую инициативу, наступаем по всем направлениям. А если говорить отдельно по направлениям, то это скорее оперативная инициатива, — объяснила она.

Говоря о ситуации на востоке, Маляр сообщила, что там украинские защитники уверенно движутся вперед, в том числе и по флангам вокруг Бахмута.

— В сам город мы не заходили. Мы контролировали и продолжаем контролировать юго-западные окраины города, но основные бои идут именно вокруг Бахмута. И там можно говорить о том, что идет наступление на нескольких направлениях, то есть это не только фланги — там значительно более широкий фронт. И мы продвигаемся по всем направлениям, — уточнила заместитель главы Минобороны.

Она также сообщила, что враг подтянул на это направление большое количество сил — концентрация очень высокая, то есть “мы работаем в абсолютном превосходстве врага по количеству и людей, и оружия”.

На Юге мы движемся с разным успехом. Бывают дни, когда больше километра, до 2 км, где-то меньше — по-разному. Сейчас там преимущественно идет выравнивание фронта, чтобы закрепиться на занятых рубежах, — рассказала Маляр.

По ее словам, контрнаступление, если оценивать его с точки зрения эффективности, — это не только продвижение и освобожденные населенные пункты, но и выполнение многих военных задач. Она вспомнила, в частности, как долго длилась подготовка к освобождению Херсона — “это многомесячная подготовка самой ситуации, атмосферы, нужной для освобождения”.

— Вторая важнейшая задача — уничтожение сил врага. Представим, если ежедневно уничтожаются командные пункты, техника, авиация, места компактного скопления военных. Все это шло бы против нас. То есть, когда мы перехватываем инициативу, это не значит, что мы просто движемся вперед, это значит, что мы подбили у врага столько сил, что он не может уже эту инициативу остановить, — подытожила Маляр.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, контрнаступ, Міноборони України, Російська агресія
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