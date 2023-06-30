Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу: Маляр пояснила, що відбувається на фронті

Під час контрнаступу українські війська перехопили стратегічну ініціативу по всій лінії фронту, якщо ж говорити про окремі напрямки, то це, радше, оперативна ініціатива.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, відповідаючи на запитання ведучого ICTV Вадима Карп’яка.

– На фронті триває боротьба за те, яка зі сторін матиме ініціативу. Якщо говорити загалом про весь фронт – це і схід, і південь – то ми перехопили стратегічну ініціативу, наступаємо на всіх напрямках. А якщо говорити окремо про напрямки, то це, радше, оперативна ініціатива, – пояснила вона.

Говорячи про ситуацію на Сході, Маляр повідомила, що там українські захисники впевнено рухаються вперед, зокрема й на флангах довкола Бахмуту.

– У саме місто ми не заходили. Ми контролювали і продовжуємо контролювати південно-західні околиці міста, але основні бої точаться саме довкола Бахмуту. І там можна говорити про те, що йде наступ на декількох напрямках, тобто це не тільки фланги – там значно ширший фронт. І ми просуваємося на всіх напрямках, – уточнила заступниця глави Міноборони.

Вона також повідомила, що ворог підтягнув на цей напрямок велику кількість сил – концентрація дуже висока, тобто “ми працюємо в абсолютній перевазі ворога за кількістю і людей, і зброї”.

– На півдні ми рухаємося з різним успіхом. Бувають дні, коли більше кілометра, до 2 км, десь менше – по-різному. Зараз там переважно йде вирівнювання фронту, щоб закріпитися на зайнятих рубежах, – розповіла Маляр.

За її словами, контрнаступ, якщо оцінювати його з точки зору ефективності, – це не тільки просування і звільнені населені пункти, а й виконання багатьох військових завдань. Вона згадала, зокрема, як довго тривала підготовка до звільнення Херсону – “це кількамісячна підготовка самої ситуації, атмосфери, потрібної для звільнення”.

– Друге надважливе завдання – знищення сил ворога. Уявімо, якщо щодня знищуються командні пункти, техніка, авіація, місця компактного скупчення військових. Усе це йшло б проти нас. Тобто, коли ми перехоплюємо ініціативу, це не означає, що ми просто рухаємося вперед, це означає, що ми підбили у ворога стільки сил, що він не може вже цю ініціативу зупинити, – підсумувала Маляр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.

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