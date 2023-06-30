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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

За місяць-два в Україні з’явиться єдиний орган контролю за бізнесом на кшталт БЕБ – Шурма

податки
Фото: Pixabay

Офіс президента працює над концепцією контролю за бізнесом, яка передбачає створення одного органу замість кількох, як зараз.

Про це повідомив на брифінгу заступник керівника ОП Ростислав Шурма.

– Найближчими тижнями, можливо місяць-два, ми напрацюємо концепцію, згідно з якою весь функціонал взаємодії з бізнесом спробуємо сконцентрувати в одному правоохоронному органі, щоб не ходили по три-п’ять органів до однієї компанії, – сказав чиновник.

За його словами, як базовий варіант обговорюється Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Шурма зауважив, що Україна системно підходитиме до вирішення проблем бізнесу, пов’язаних із правоохоронними та контролюючими органами.

– Системне вирішення всіх цих проблем із податковою, митницею чітко визначив президент у своєму виступі на День Конституції – це повна цифровізація відносин. Це займе певний час – місяці, а, можливо, й роки, щоб максимально прибрати людську взаємодію, чинник корупції та дискомфорт, якого зазнає бізнес, – наголосив він.

Також необхідно глобально проаналізувати прогалини у законодавстві, каже Шурма, та прибрати їх, тобто три речі – цифровізація, консолідація в межах одного органу і методична робота із законодавством – це шлях до усунення проблем.

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бізнес в Україні, Митниця, Нацполіція, Офіс президента, Податки
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